Na festivalu animiranega filma v Annecyju nagrada žirije Steakhousu Špele Čadež

Annecy/Ljubljana, 20. junija - Slovenski kratki animirani film Steakhouse režiserke Špele Čadež je na mednarodnem festivalu animiranega filma v francoskem Annecyju prejel nagrado strokovne žirije. Žirija je zapisala, da nagrado filmu podeljuje zaradi "lepo izdelane animacije in čudovite fizične izkušnje", so danes sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Ob tem so še zapisali, da je nagrada v Annecyju češnja na torti že večkrat nagrajenega filma Steakhouse letošnje prejemnice nagrade Prešernovega sklada, ki subtilno spregovori o družinskem nasilju, skrhanih odnosih v razmerjih in tihem maščevanju, ki se kuha.

Dodali so še, da vsako leto revija Variety, ki sodi med najbolj referenčne filmske revije, izbere deset po njihovem mnenju najpomembnejših kratkih animacij glavnega tekmovalnega programa v Annecyju in med njimi je tudi Steakhouse, ki so ga označili za ljubljenca festivalov, podobno kot sta to oznako prejela tudi prejšnja dva kratka filma Špele Čadež, Boles (2013) in Nočna ptica (2016). Ob tem so tudi zapisali, da je običajno eden izmed desetih izbranih filmov tudi nominiran za oskarja.

V risbi in animaciji so poleg Špele Čadež pri kratkem animiranemu filmu Stakehouse sodelovale še glavne animatorke Zarja Menart, Anka Kočevar in Clementine Robach. Scenarij za film je napisal Gregor Zorc. Glasbo sta ustvarila Tomaž Grom in Olfamož. Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše Finta, producentki sta Tina Smrekar in Špela Čadež. Koproducenti so RTV Slovenija, nemški Fabian&Fred in francoski Miyu.

V glavni tekmovalni program kratkih animiranih filmov se je letos v Annescyju uvrstilo tudi Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić, v tekmovalni program perspektive pa se je uvrstil film Ta presneta očetova kamera! režiserja Miloša Tomića. Vse filme je sofinanciral SFC.

V tekmovalnem programu študentskih filmov se je predstavil Leo Černic s filmom Pentola, ki je njegov diplomski film. Ustvaril ga je na Centro Sperimentale di Cinematografa - Piemonte, oddelek za animacijo. Leo Černic je zamejski Slovenec, ki je pred tem diplomiral na ljubljanski AGRFT. Pentola je konec aprila imel premiero na 37. Lovers Film festivalu v Torinu, kjer je prejel posebno omembo žirije, predvajali pa so ga tudi na Animafestu v Zagrebu, ki je bil od 6. do 11. junija. Steahhouse je tu prejel posebno nagrado festivala.

Mednarodni festival animiranega filma v francoskem Annecyju je letos potekal od 13. do 18. junija. Velja za najpomembnejši festival animiranega filma.