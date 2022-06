Danska pristopa k evropski skupni obrambni in varnostni politiki

Luxembourg, 20. junija - Po skoraj 30 letih posebnega statusa je Danska danes tudi uradno naznanila pristop k skupni evropski varnostni in obrambni politiki. Potem ko so se Danci za to odločili na referendumu 1. junija, je zunanji minister Jeppe Kofod na slovesnosti v Luxembourgu podpisal dopis, s katerim se Danska s 1. julijem odpoveduje izvzetju iz obrambne politike.