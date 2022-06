Telekom Slovenije: Ob nevihtah najboljša rešitev izklop elektronskih naprav iz omrežja

Ljubljana, 20. junija - V Sloveniji so v poletnem času pogoste močne nevihte z udari strel. Posledica udarov strel so pogosto tudi poškodovani ali popolnoma uničeni modemi, televizorji, igralne konzole in računalniki. V Telekomu Slovenije zato uporabnike opozarjajo, naj naprave ob napovedani nevihti izklopijo tako iz komunikacijskega kot električnega omrežja.