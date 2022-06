Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malenkost pod gladino

Ljubljana, 20. junija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi zdrsnil za 0,08 odstotka. Pod gladino so indeks potisnile delnice Petrola, Zavarovalnice Triglav, Luke Koper in Save-RE. Vlagatelji so zaenkrat največ poslov opravili s Krkinimi delnicami, ki se dražijo po 0,64-odstotni stopnji.