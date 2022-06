Mariborski Nagib začenja raziskovalno-eksperimentalno dogajanje brezOdra

Maribor, 20. junija - Mariborsko društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov Nagib po dveh letih epidemije, ki sta prispevali k rekonstrukciji odrskega programa in sta potekali po mariborskih izložbah, od danes do 1. julija pripravlja raziskovalno-eksperimentalno dogajanje brezOdra. Prvi odprti format si bo občinstvo lahko ogledalo v sredo.