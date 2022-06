Japonsko sodišče nepriznavanje istospolnih zakonskih zvez označilo za ustavno

Osaka, 20. junija - Okrožno sodišče v Osaki na zahodu Japonske je danes razsodilo, da je nepriznavanje istospolnih porok v tej državi v skladu z ustavo. To predstavlja preobrat in razočaranje za aktiviste, potem ko je bila lani izrečena prelomna sodba v smeri priznavanja pravice do sklepanja zakonskih zvez istospolnih parov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.