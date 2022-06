Uporabniki mobilnega omrežja v prvem četrtletju z več klici in sporočili

Ljubljana, 20. junija - Število uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji je ob koncu letošnjega prvega četrtletja preseglo 2.613.000, s tem pa na letni ravni poraslo za dva odstotka. Iz vseh mobilnih omrežij so opravili več odhodnih klicev, a hkrati manj telefonskega prometa. Poslali so več SMS- in MMS-sporočil, je danes objavil državni statistični urad.