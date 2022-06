Tesla po trčenju s prometno signalizacijo popolnoma zgorela

Murska Sobota, 20. junija - Na avtocesti iz uvoza Murska Sobota v smeri Vučje vasi je v nedeljo voznik električnega osebnega avtomobila znamke Tesla zaradi neprilagojene hitrosti na zoženem vozišču, kjer potekajo dela, trčil v prometno signalizacijo in zapeljal izven vozišča. Avtomobil se je pri tem vžgal in v celoti zgorel, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.