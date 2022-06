Nov rekord na dobrodelnih 24 urah veslanja po Ljubljanici

Ljubljana, 20. junija - Vroč minuli junijski konec tedna in akcija 24 ur veslanja za dober namen sta na Ljubljanico privabila več kot 200 udeležencev, ki so z vsaj enim preveslanim krogom med Livado in Ambroževim trgom pripomogli k zbiranju sredstev za Inštitut Zlata pentljica in Društvo Downov sindrom Slovenija.