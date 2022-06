Ljubljana, 20. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Trojanami in Blagovico, v predoru Trojane, proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Prehitevalni pas je zaprt tudi v predorih Ločica in Jasovnik proti Ljubljani. Zamuda do pol ure.