Fitzpatrick zmagovalec golfskega OP ZDA

Boston, 20. junija - Matt Fitzpatrick je zmagovalec odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v golfu. To je za 27-letnega Angleža prvi naslov na majorjih v karieri, do katerega je prišel po dramatičnem zaključku in z izjemnimi udarci, medtem ko so izkušenejši tekmeci pod pritiskom odpadali eden za drugim.