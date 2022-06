Hrvaški zunanji minister Grlić Radman pozitiven na koronavirus

Zagreb, 20. junija - Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je pozitiven na novi koronavirus. Test je opravil, ker je imel blage simptome, sicer se pa počuti dobro in bo delo opravljal od doma, so v nedeljo sporočili s hrvaškega zunanjega ministrstva. Dnevno število novookuženih na Hrvaškem se zadnje dni giblje med 400 in 500 primeri.