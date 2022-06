Fina z novimi pravili za transspolne športnike

Budimpešta, 20. junija - Mednarodna plavalna zveza Fina je ob robu svetovnega prvenstva v Budimpešti določila nova pravila za transspolne plavalce na tekmovanjih. Pravilnik predvideva, da smejo transspolni športniki na ženskih tekmovanjih nastopiti le, če so svojo spolno identiteto prilagodili do 12. leta. S tem so v prvih odmevih naleteli tudi na vrsto ostrih kritik.