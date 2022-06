Rokometaši iz Barcelone ostajajo kralji Evrope

Köln, 19. junija - Rokometaši španske Barcelone so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu, potem ko so na današnji finalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk premagali poljske Kielce s 37:35. Po rednem delu in desetminutnem podaljšku je bil izid izenačen 32:32 (28:28, 14:13).