Vreme: Ponoči bo jasno

Ljubljana, 19. junija - Ponoči bo jasno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer bo zlasti na severu možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na zahodu precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Izjemoma bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo in četrtek kaže na sončno in vroče vreme. Popoldne bodo nastale vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severnim delom srednje Evrope pa je ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah priteka k nam suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in vroče, v ponedeljek proti večeru bo na območju Alp nastalo nekaj neviht.