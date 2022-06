V Italiji zaradi suma spolnega nasilja prijet kanadski oskarjevec Haggis

Brindisi, 19. junija - V mestu Ostuni na jugu Italije so danes prijeli z oskarjem nagrajenega kanadskega režiserja in scenarista Paula Haggisa. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa, ki se sklicuje na tožilstvo v Brindisiju, je osumljen spolnega nasilja nad mlajšo žensko in povzročitve hujših telesnih poškodb.