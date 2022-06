V Mariboru o nujnosti novega stanovanjskega programa

Maribor, 20. junija - Ob koncu razstave o sto letih organizirane stanovanjske gradnje v Sloveniji, ki jo je pripravil Muzej za arhitekturo in oblikovanje s podporo Stanovanjskega sklada RS, so danes v Mariboru priredili posvet, na katerem so govorci izpostavili nujnost sestave novega stanovanjskega programa. Viri za njegovo financiranje namreč so na voljo.