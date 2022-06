Slovenski odbojkarji prispeli na Filipine

Quezon City, 19. junija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prispela na Filipine, prizorišče drugega turnirja elitne lige narodov. Slovenci se bodo v Quezon Cityju med 21. in 26. junijem pomerili z Nizozemci, Argentinci, Italijani in Japonci, so zapisali na spletni strani Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).