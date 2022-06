Tass: Glavna poveljnika borcev iz Azovstala odpeljali v Rusijo

Moskva/Doneck, 19. junija - Ruske sile so glavna poveljnika ukrajinskih borcev iz jeklarne Azovstal, ki so se predali po bitki za Mariupolj, prepeljale v Rusijo. Kot je v soboto zvečer še poročala ruska tiskovna agencija Tass, je bilo to potrebno zaradi preiskav. Po zadnjih podatkih naj bi bili v moskovskem zaporu.