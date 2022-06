Brazilsko-kitajski finale v Birminghamu

Birmingham, 19. junija - Brazilka Beatriz Haddad Maia in Kitajka Zhang Shuai sta finalistki teniškega turnirja WTA v Birminghamu z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Južnoameričanka je v današnjem polfinalu premagala drugopostavljeno Romunko Simono Halep s 6:3, 2:6 in 6:4, Azijka pa še drugo romunsko polfinalistko Sorano Cirstea s 4:6, 6:1 in 7:6 (5).