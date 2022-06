Gneča na nekaterih prehodih s Hrvaško in pred Karavankami

Jesenice/Sečovlje/Gruškovje, 19. junija - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško prihaja do gneče. Medtem ko so se razmere na istrskih prehodih umirile, so daljši zastoji pri vstopu v državo še na Gruškovju, v Zavrču, na Jelšana in v Dobovcu. Pred karavanškim predorom je zastoj trenutno dolg štiri kilometre. Zgoščen je tudi promet na primorski avtocesti pred Ljubljano.

Na Gruškovju se za vstop v Slovenijo po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste čaka več kot dve uri, v Zavrču dve uri, na Jelšanah med eno in dvema urama, na Dobovcu pa okoli eno uro. Krajše čakalne dobe, okoli pol ure, so medtem ob izstopu iz države. Na drugih prometnejših mejnih prehodih na jugovzhodu in vzhodu države se prav tako čaka do največ 30 minut.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj trenutno dolg štiri kilometre. Za voznike, ki se odpravljajo v Kranjsko Goro in Jesenice je možen obvoz preko izvoza Lipce. Tastoj v dolžini enega kilometra se je naredil tudi pred mejnim prehodom Šentilj.

Promet je zgoščen tudi na primorski avtocesti od počivališča Lom proti Ljubljani, pomurska avtocesta pa je zaradi nesreče, v kateri je vozilo zagorelo, trenutno zaprta med Mursko Soboto in Vučjo vasjo.

Zastoji so v poletni sezoni stalnica tudi na cesti med Lescami in Bledom, tudi danes je tam promet zgoščen. Od ponedeljka do vključno srede bodo tam potekala nujna vzdrževalna dela preplastitve cestišča na 400-metrskem odseku Betinovega klanca ob vstopu v Bled. Med deli bo promet potekal izmenično enosmerno.

Do zastojev je čez dan občasno prihajalo tudi na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper v Istri, trenutno je promet gost tudi na regionalni cesti Jesenice-Rateče mimo Kranjske Gore proti Italiji.