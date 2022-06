Gneča na nekaterih prehodih s Hrvaško in pred Karavankami

Jesenice/Sečovlje/Gruškovje, 19. junija - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, najbolj na prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Gruškovje in Dobovec, prihaja do gneče pri vstopu in izstopu iz države. Pred karavanškim predorom je medtem ob vračanju tujih turistov zastoj trenutno dolg tri kilometre. Zgoščen je tudi promet med Logatcem in Ljubljano ter na Obali in pred Bledom.