Mednarodna teniška zveza je igralcem vnaprej napovedala dopinške teste

London, 19. junija - Mednarodna teniška zveza (ITF) je igralcem vnaprej napovedala dopinške teste. Po poročanju angleškega časnika Mail on Sunday so igralci prejeli vnaprejšnja opozorila o preiskavah na lanskem odprtem prvenstvu ZDA, na OP ZDA 2019 in letošnjem turnirju v Miamiju, navaja nemška tiskovna agencija dpa.