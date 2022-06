Del Gardalanda bodo zaradi pomanjkanja osebja prej zapirali

Verona, 19. junija - V italijanskem zabaviščnem parku Gardaland se soočajo s pomanjkanjem sezonskih delavcev, zato so bili prisiljeni sprejeti odločitev, da se bo del parka poslej zapiral že ob 19. in ne ob 23. uri kot doslej. V italijanskem turizmu in gostinstvu sicer primanjkuje okoli 350.000 sezonskih delavcev.