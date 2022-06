Gneča na nekaterih prehodih s Hrvaško in pred Karavankami narašča

Jesenice/Sečovlje/Gruškovje, 19. junija - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, najbolj na prehodih Sečovlje in Dragonja v Istri ter na Gruškovju, prihaja do gneče pri vstopu in izstopu iz države. Pred karavanškim predorom je medtem ob vračanju tujih turistov zastoj trenutno dolg 2,5 kilometra. Drugod na avtocestnem omrežju za zdaj ni večjih posebnosti.