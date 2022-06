Marko Baloh zmagovalec dirke preko zahoda ZDA

Ljubljana, 19. junija - Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh se je po odpovedi preizkušnje Red Bull Trans Siberian Extreme odločil za tretjo udeležbo na dirki preko zahoda ZDA, Race across the West, ki je potekala sočasno in na isti trasi kot prvi del Dirke preko Amerike - RAAM. Baloh je slavil s časom 59 ur 29 minut, je sporočil kolesar.