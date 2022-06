Zadnji test na dirki po Sloveniji Trška gora

Kamnik/Laško, 19. junija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo v današnji zadnji etapi branil zeleno majico vodilnega na dirki po Sloveniji. Peta etapa od Vrhnike do Novega mesta se bo začela ob 11.20, najboljše pa organizatorji po prečkanju zadnjega kategoriziranega vzpona in sledečega spusta v cilju pričakujejo okoli 15. ure.