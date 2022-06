Rokometašem iz Barcelone druga finalna vozovnica v Kölnu

Köln, 18. junija - Rokometaši iz Barcelone so se po zmagi nad Kielom s 34:30 (19:18) uvrstili v finale zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. Branilko naslova in 10-kratno zmagovalko najbolj prestižnega evropskega klubskega tekmovanja v nedeljskem finalu čaka obračun s Kielcami, ki so na današnjem prvem polfinalnem obračunu premagale Veszprem s 37:35 (16:18).