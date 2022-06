Medvedjev in Hurkacz v finalu v Halleju

Halle, 18. junija - Rus Danil Medvedjev, prvi igralec sveta in prvi nosilec na teniškem turnirju v nemškem Halleju (2.134.520 evrov nagradnega sklada) je v polfinalu ugnal domačina Oscarja Otteja s 7:6 (3) in 6:3. Za turnirsko lovoriko se bo pomeril s Poljakom Hubertom Hurkaczem. Peti nosilec je ugnal nepostavljenega Avstralca Nicka Kyrgiosa s 4:6, 7:6 (2) in 7:6 (4).