z novim številom žrtev v 1. in 5. odstavku

New Delhi/Daka, 18. junija - Monsunsko deževje je v Indiji in Bangladešu povzročilo uničujoče poplave, ki so terjale najmanj 59 življenj, več milijonov ljudi pa je ostalo odrezanih od sveta, danes sporočajo oblasti v obeh državah.