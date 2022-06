Berrettini in Krajinović za zmago v Londonu

London, 18. junija - Italijan Matteo Berrettini in Srb Filip Krajinović sta finalista turnirja Queens v Londonu. Italijan je na današnjem polfinalnem obračunu turnirja ATP z nagradnim skladom 2.134.520 evrov premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:4 in 6:3, Srb pa je bil boljši od sedmopostavljenega Hrvata Marina Čilića s 6:3 in 6:3.