Železniki, 18. junija - Ob 14.55 je na poti na Ratitovec omagal planinec. Gorski reševalci so nezavestnega planinca oživljali do prihoda zdravnika, ki je ugotovil, da je preminul. V dolino so ga prenesli gorski reševalci, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.