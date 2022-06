Celje in Laško v naslednjih dveh tednih v znamenju rokometa

Celje, 20. junija - Dvorani Zlatorog in Golovec v Celju ter Tri lilije v Laškem bodo med 22. junijem in 3. julijem gostile najboljše rokometašice na svetu do 20 let. Na svetovnem prvenstvu bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja igrala v skupini F, njene uvodne tekmice so Čile, Mehika in Nemčija.