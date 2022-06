V Veliki Britaniji se obeta največja železniška stavka v zadnjih 30 letih

London, 18. junija - V Veliki Britaniji se prihodnji teden obeta največja stavka na železniškem omrežju v zadnjih 30 letih. Sindikat delavcev v železniškem in pomorskem prometu je namreč danes sporočil, da so pogajanja o plačah in boljših delovnih pogojih propadla in zato nadaljujejo priprave na stavko.