Eksplozije in streljanje v sikhovskem templju v Kabulu

Kabul, 18. junija - Neznani oboroženi napadalci so danes napadli sikhovski tempelj v afganistanski prestolnici Kabul in ubili najmanj dve osebi, sedem pa so jih ranili, je navedbe afganistanskega notranjega ministrstva in prič povzela francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj minut pozneje je na tem območju eksplodiral še avtomobil bomba, vendar žrtev ni bilo.