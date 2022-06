Dražje bivanje v študentskih domovih v Ljubljani in Mariboru, na Primorskem podražitve zaenkrat ne bo

Ljubljana/Maribor/Koper, 18. junija - Naraščajoče cene energentov vplivajo tudi na študentsko populacijo. Za stanovalce mariborskih študentskih domov so se stanarine od maja povišale za 11 odstotkov, v ljubljanskih študentskih domovih pa so od junija višje za šest odstotkov. Na Primorskem dviga stanarin do konca študijskega leta ne načrtujejo. To naj bi se zgodilo s 1. oktobrom.