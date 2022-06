Svetovni slovenski kongres obeležil 30. obletnico ustanovitve

Brdo pri Kranju, 18. junija - Svetovni slovenski kongres je v petek s slovesnostjo na Brdu pri Kranju obeležil 30. obletnico ustanovitve. Slovesnosti se je udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je izpostavila ključno vlogo kongresa pri krepitvi stikov s Slovenci po svetu.

V pozdravnem nagovoru je Humarjeva poudarila pomen moralne, kulturne, ekonomske in vsakršne podpore rojakov po svetu v procesu osamosvajanja Slovenije.

"Slovenski svetovni kongres odigrava ključno vlogo pri krepitvi stikov s tradicionalnimi skupnostmi rojakov po svetu, hkrati pa se zmore dinamično odzivati na sodobne izzive," je dejala. Kot je dodala, je s svojo usmerjenostjo v prihodnost, znanje in dialog zgled sodelovanja, so sporočili iz vladnega urada.

Slavnostni govornik na dogodku je bil Andrej Fink iz Argentine, glasbeni program pa so oblikovale mlade pevke in pevci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Italije ter baritonist Lucas Somoza Osterc iz Argentine.

Na dogodku so zaslužnim posameznikom in institucijam podelili zlatnike Slovenski tolar in predstavili jubilejno publikacijo kongresa.

Svetovni slovenski kongres je društvo, ki prek svojih desetih organizacijskih enot s Slovenijo povezuje pol milijona Slovencev, ki živijo v zamejstvu ali na različnih koncih sveta, ustanovljeno pa je bilo junija 1991 kot vseslovenska nestrankarska organizacija.

30. obletnico naj bi Svetovni slovenski kongres obeležil že lani, vendar to zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče.