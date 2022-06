New York, 18. junija - Čeprav sta se indeksa S&P 500 in Nasdaq v petek nekoliko zvišala, pa je za ameriškimi vlagatelji teden negativnih donosov. Vsi trije najpomembnejši indeksi na Wall Streetu so se močno znižali. Za indeksa S&P 500 in Dow Jones je bil to celo najhujši teden po letu 2020.