AMZS pričakuje poletje zastojev

Ljubljana, 18. junija - Letos poleti bo promet na slovenskih cestah zlasti ob petkih in sobotah občutno povečan v smeri proti Hrvaški, ob sobotah in nedeljah pa v obratni smeri, pričakuje AMZS. Po ocenah nekaterih evropskih avtomobilskih klubov bo tujih voznikov, ki bodo potovali proti turističnim krajem, za pet do deset odstotkov več kot v rekordnem letu 2019.