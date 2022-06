Vročinski val povzroča preglavice na zahodu Evrope

Pariz/Madrid, 17. junija - Vročinski val, ki je med drugim zajel Španijo in Francijo, povzroča hude preglavice prebivalstvu. Medtem ko se na Iberskem polotoku ob vročinskem valu spopadajo še s požari v naravi, so v delih Francije zaradi visokih temperatur zaprli šole in prepovedali dogodke na prostem, poroča francoska tiskovna agencije AFP.