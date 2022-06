Koalicija vložila predlog novele zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 17. junija - Koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so v DZ vložile predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. Predlagana zakonodaja sledi rešitvam, ki so jih pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, dodanih je le nekaj nomotehničnih popravkov. Predlog novele je koalicijsko usklajen, so za STA pojasnili v poslanski skupini Svoboda.