Vedenejeva v finale mnogoboja s šestim dosežkom

Tel Aviv, 17. junija - Slovenska ritmičarka Jekaterina Vedenejeva, ki je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu ena od favoritinj za kolajne, je uspešno opravila kvalifikacije in jih končala na šestem mestu. Že prvi dan EP se je uvrstila v finale z obročem in žogo, tudi današnja nastopa s kiji in trakom je opravila z odliko in si priborila še dva finala.