Pogačarja in druščino čaka kraljevska etapa na Veliko planino

Laško, 18. junija - Na 28. kolesarski dirki po Sloveniji bo danes med 11. in predvidoma 15. uro na vrsti kraljevska četrta etapa od Laškega do Velike Planine (152,1 km). V njej bo slovenski zvezdnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) branil zeleno majico vodilnega, ki jo je v petek oblekel po zmagi na Celjskem gradu.