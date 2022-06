V ponedeljek prvo srečanje predstavnikov vlade in sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 17. junija - Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja se bodo v ponedeljek sestali na uvodnem srečanju. Dogovorili naj bi se o vsebini in načinu dela v prihodnje. Kot so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade, se bo srečanja udeležil tudi premier Robert Golob.