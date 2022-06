NSi pri ukrepih za zajezitev cen goriv pogreša strateški pristop

Ljubljana, 17. junija - V NSi pri vladnih ukrepih za zajezitev cen goriv pogrešajo strateški pristop. Nekateri ukrepi, denimo za delno regulacijo cen goriv, gredo po njihovem v pravo smer, kritični pa so do zmanjšanja okoljskih dajatev za zeleni prehod. Želijo, da vlada čimprej pripravi tudi ukrepe za zajezitev cen hrane, elektrike in materialov za kmetijsko proizvodnjo.