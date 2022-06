Članice EU potrdile dogovore glede direktiv o minimalnih plačah in zastopanosti spolov

Bruselj, 17. junija - Države članice EU so na zasedanju Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) potrdile politične dogovore o direktivah o ustreznih minimalnih plačah in o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb. Nova pravila morajo zdaj uradno potrditi sozakonodajalci, so sporočili iz Bruslja.