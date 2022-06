Na Bovškem sta se med pristankom poškodovala dva tuja jadralna padalca

Bovec, 17. junija - Na bovškem letališču sta se v četrtek med pristankom v razmaku nekaj minut poškodovala tuja jadralna padalca, 43-letni državljane Nemčije in 20-letna državljanka Kanade. Nemec je ob pristanku utrpel udarec v obe stopali, Kanadčanka pa je zadela v železno ograjo in se udarila v stegnenico in gleženj, so sporočili z novogoriške policijske uprave.