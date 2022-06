Pri Pogačarju vlada previdnost zaradi okužb z novim koronavirusom

Celje, 17. junija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je dobil tretjo etapo dirke po Sloveniji od Žalca do Celja oziroma tamkajšnjega gradu ter pred sobotno kraljevsko etapo oblekel zeleno majico vodilnega. Kljub temu pa v moštvu ne spijo mirno po številnih težavah z okužbami z novim koronavirusom v Sloveniji in predvsem Švici.