Vlada podprla kandidaturo Janeza Kopača za generalnega sekretarja RCC

Ljubljana, 17. junija - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o kandidaturi Janeza Kopača za mesto generalnega sekretarja Sveta za regionalno sodelovanje (RCC). Kot so navedli v sporočilu, gre za verodostojnega kandidata z vsemi potrebnimi referencami in izkušnjami v slovenskem in mednarodnem političnem prostoru, še posebej na območju Zahodnega Balkana.