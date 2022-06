Predsednik KPK ministrici za pravosodje predal letno poročilo

Ljubljana, 17. junija - Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi je ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan predal letno poročilo in oceno stanja KPK, so sporočili z ministrstva za pravosodje. Spregovorila sta tudi o aktualnih vprašanjih in se dogovorila za okrepljeno sodelovanje med ministrstvom in KPK.